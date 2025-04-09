Пенсия для сварщика: эксперт назвал профессию с перспективой на старость

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что пенсия высококвалифицированных сварщиков может в ближайшее время почти в 2 раза превысить среднюю по стране: она приблизится к 45 тысячам рублей, сообщает Газета.ru .

«Высококвалифицированные сварщики получают высокую заработную плату — 250–300 тыс. рублей, и размер страховой пенсии у них тоже будет высоким. За год у сварщиков формируется 10 пенсионных баллов. Соответственно при 25 годах трудовой деятельности будет сформировано порядка 250 пенсионных баллов. С учетом актуальной стоимости пенсионного балла и актуального размера фиксированной выплаты это обеспечит страховую пенсию по старости в размере 45 330,2 рубля», — пояснил эксперт.

По его словам, деятельность сварщиков относится к спискам вредных производств, и если мужчина — представитель этой профессии — проработал не менее 12,5 лет, то он имеет право выйти на пенсию в 55 лет. Женщины соответственно — в 50 лет. Это на 10 лет меньше основного пенсионного возраста.

В феврале 2025 года правительство РФ установило новый размер средней пенсии в России — 25 тысяч рублей. Для ее получения нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.