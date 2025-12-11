Павлово-Посадский камвольный комбинат выпускает ткани для силовых ведомств и СВО

Павлово-Посадский камвольный комбинат, основанный в 1864 году, производит ткани для министерства обороны, МВД и других ведомств, а также материалы для гражданской одежды и школьной формы, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского горокруга.

Павлово-Посадский камвольный комбинат работает уже 160 лет и считается одним из ведущих производителей шерстяных тканей в России. Предприятие выпускает продукцию для силовых ведомств, включая Министерство обороны, МВД и прокуратуру. Все ткани проходят обязательную сертификацию и отвечают высоким стандартам качества.

Для гражданских нужд комбинат изготавливает костюмные ткани и материалы для школьной формы. В настоящее время ежемесячно здесь производят 35 000 метров ткани, из которых шьют около 10 000 комплектов формы для участников специальной военной операции.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов посетил предприятие и отметил вклад коллектива в развитие отечественной текстильной промышленности. Он пожелал сотрудникам дальнейшего развития и новых заказов, подчеркнув, что их труд связывает прошлое, настоящее и будущее России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.