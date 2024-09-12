Пациенты Москвы получили более 21 млн медизделий благодаря офсетным контрактам

За первые шесть месяцев этого года инвесторы по офсетным контрактам поставили в медицинские и социальные учреждения города более 21 млн медизделий, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Правительство столицы заключило 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и др.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина с 2017 года Москва заключает с инвесторами офсетные контракты на поставку важной для города продукции. Этот механизм государственно-частного партнерства помогает столице не только снижать закупочную цену, но и обеспечивать долгосрочные гарантированные поставки необходимых товаров», — сказал вице-мэр.

Офсетные контракты полностью закрывают потребность городских медицинских учреждений в основных медизделиях для стомированных пациентов.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что столичные медорганизации активно используют инструмент офсетных контрактов для гарантированного получения лекарств и медизделий для оказания эффективной помощи пациентам. Например, один из таких контрактов позволяет полностью закрыть потребность городских медучреждений в основных медизделиях для стомированных пациентов. Только в 2023 году столичные медорганизации получили более 3,8 млн единиц продукции на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей.

Предприятия по выпуску медизделий локализованы в особой экономической зоне «Технополис Москва», им присвоены статусы резидентов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов прокомментировал, что размещение производственных площадок на территории особой экономической зоны дает инвесторам возможность пользоваться арендными и налоговыми льготами, а также таможенными преференциями.

Так, на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано предприятие по выпуску абсорбирующего белья. Офсетный контракт с инвестором город заключил в начале прошлого года сроком на 10 лет.

По словам гендиректора компании Учара Османа, большим преимуществом является то, что индустриальный парк «Руднево» прежде всего ориентирован на производственную деятельность. Помещения оснащены необходимой инженерной и энергетической инфраструктурой, что позволяет быстро организовать производство.

Медизделия для стомированных пациентов производят на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Первые отгрузки начались в 2022 году. По условиям контракта столица на протяжении 8 лет будет закупать продукцию общей стоимостью 8,6 млрд рублей.