«Патрики» теряют позиции: рынок общепита Москвы смещается на запад

На московском рынке общественного питания наметилась тенденция: фокус с исторического центра смещается на другие районы столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе группы «Родина».

Центр Москвы теряет позиции по количеству гастрономических объектов: по данным на ноябрь 2025 года, в районе Раменки (ЗАО) открыто 340 гастропространств, при этом в районе Якиманка (ЦАО) их всего 333.

«Лидером по плотности гастрономических точек традиционно остается Центральный административный округ (ЦАО), на территории которого расположено 6,9 тыс. объектов. Однако все более заметную конкуренцию ему составляет Западный административный округ (ЗАО), где представлено 2,3 тыс. заведений. Так, запад находится на втором месте в топе округов Москвы по количеству объектов гастрономии», — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Новые заведения в ЗАО открываются динамично, и в ноябре 2025 года в Раменках их количество достигло 340 — это на семь объектов больше, чем в Якиманке в ЦАО.

Если ЦАО, несмотря на активную реализацию своего гастропотенциала, демонстрирует стагнацию форматов, то ЗАО имеет все предпосылки для дальнейшего развития ресторанной сферы, добавила Чегодаева. Это важно для рынка недвижимости, поскольку покупатели при выборе жилья обращают внимание на развитость социальной и коммерческой инфраструктуры — в том числе и мест общепита.

«Наличие ресторанов и кафе в шаговой доступности редко напрямую диктует конечную стоимость квадратного метра, однако позволяет застройщику выделиться на фоне конкурентов и повысить класс проекта, что в итоге позитивно сказывается на ценообразовании девелоперского продукта», — уточнила Чегодаева.

Значимость развитых гастропространств будет расти, ведь они решают и практические задачи резидентов — например, могут играть роль коворкинга для фрилансеров и удаленных работников. С инвестиционной точки зрения близость к ресторанам и кафе повышает привлекательность объекта как для арендаторов жилья, так и для инвесторов в коммерческие объекты.

Актуальность развития гастроинфраструктуры в шаговой доступности подтверждается и исследованиями группы «Родина». Согласно опросу, весной 2025 года 46% москвичей отмечали нехватку ресторанов и кафе близ жилья, а 42% опрошенных заявляли о том, что предпочитают питаться в заведениях рядом с домом.

Совладелец и сооснователь группы "Родина" Антон Винер уверен, что развитие инфраструктуры общепита за пределами ЦАО может удовлетворить этот запрос. В особенности это касается Западного округа.

По мнению Винера, наблюдается смещение спроса в сторону качественных и современных проектов в необычных локациях — например, вблизи живописных парков, дефицит которых ощутим в центре мегаполиса. С этой точки зрения Западный округ имеет все шансы стать новой модной точкой притяжения для публики, искушенной качественными ресторанными проектами.

«Тренд на смещение интереса рестораторов и публики из ЦАО в ЗАО вполне закономерен: запад столицы предлагает бизнесу более комфортные пороги для входа, лояльную и платежеспособную аудиторию, а также возможность создавать интересные и необычные форматы. Мы наблюдаем естественный процесс децентрализации городской среды, благодаря которой у жителей ЗАО появляется возможность получить качественный ресторанный сервис в пределах своего округа или квартала без необходимости ехать за ним в центр», — подчеркнул Винер.