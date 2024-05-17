Партнеры из КНР привлекаются к сотрудничеству по электромобилю «Атом»

Автомобильная компания «Кама» привлекает к сотрудничеству партнеров из Китая, которые также будут работать над российским электромобилем «Атом», пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании-разработчика электрокара Игоря Поваразднюка.

Он назвал Китай главным центром «компетенции электромобильности». Каждый автобренд сегодня, по мнению эксперта, должен сотрудничать с партнерами из Поднебесной вне зависимости от того, в какой стране он находится.

«Поэтому, да, партнерства, безусловно, есть. Их много», — подтвердил Поваразднюк.

«Атом», по его словам, стал первым автомобильным проектом, оказавшимся в перечне межправительственной комиссии РФ и КНР к инвестиционному сотрудничеству.

Электрокар способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд. Аккумулятора будет хватать до 500 километров пробега. «Атом» по уровню комфорта будет соответствовать авто класса B. Его длина, ширина и высота составляют 3995, 1780 и 1615 мм соответственно.