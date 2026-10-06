Paramount завершила приобретение Warner Bros. Discovery

сегодня в 17:52

Корпорация Skydance, ранее известная как Paramount Skydance Corporation, объявила о закрытии сделки по покупке Warner Bros. Discovery. Объединенная компания получила название Skydance, сообщает kp.ru .

Компания заявила в официальном пресс-релизе, что получила все необходимые разрешения регуляторов и выполнила остальные условия закрытия сделки.

Skydance объединила две киностудии, два глобальных стриминговых сервиса и телевизионные активы: CBS, HBO, кабельные сети Paramount и Warner Bros. Discovery, CBS News и CNN. В ее портфель также вошли спортивные трансляции CBS Sports и TNT Sports, библиотека программ, брендов и франшиз.

Акционеры Warner Bros. Discovery получили по 31,01666668 доллара за акцию. NASDAQ с сегодняшнего дня прекратила торги бумагами компании. На Нью-Йоркской фондовой бирже стартуют торги акциями класса B Skydance под тикером SKYD.

Обе объединившиеся структуры имеют более чем вековую историю. Новый бизнес намерен создать глобальную медиа- и развлекательную компанию, сочетающую творчество и технологии.

В сентябре Warner Bros. подала в России заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter для косметики, одежды, аксессуаров и цифровых изображений, подлинность которых подтверждают невзаимозаменяемые токены (NFT).

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