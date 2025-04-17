Параллельный импорт будет допускаться только по конкретным брендам

В отличие от прежней модели, когда разрешался ввоз целых категорий продукции, например, одежды, косметики, бытовой химии или электроники, теперь допуск будет сохраняться только по конкретным брендам, которые не представлены официально или не производятся в России. Такой подход позволит более точно регулировать ввоз и минимизировать риски нелегального импорта, считает эксперт.

«Одной из главных причин для сокращения является насыщение внутреннего рынка аналогами от российских производителей или поставщиков из дружественных стран. Особенно это касается косметики и бытовой химии — в этих сегментах, по мнению Минпромторга, Россия уже достигла полного самообеспечения. Поэтому именно эти категории могут быть значительно урезаны в обновленном списке», — отмечает Астафьев.

Также изменения коснутся продукции легкой промышленности. В частности, предполагается исключение из списка параллельного импорта некоторых зарубежных брендов, чья продукция уже замещена отечественными аналогами. С другой стороны, наоборот, могут быть добавлены отдельные позиции, если они востребованы в рамках инвестиционного импорта, например, оборудование или компоненты для промышленности, добавляет эксперт.