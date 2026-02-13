Ozon предоставит поддержку призерам конкурса «Создай НАШЕ» в Подмосковье

Ozon станет партнером федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» и поддержит 100 призеров, не вошедших в число победителей, предоставив им сертификаты на бесплатное продвижение продукции на платформе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Ozon выступил партнером федерального конкурса «Создай НАШЕ», который проводится агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Компания поддержит 100 призеров, чьи проекты не войдут в первую сотню победителей, предоставив им сертификаты на бесплатное продвижение продукции на маркетплейсе.

Директор по взаимодействию с региональными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич отметил, что поддержка молодых предпринимателей — один из ключевых приоритетов компании. Он подчеркнул важность партнерства и помощи в доступе к широкой аудитории.

Конкурс проводится с 2024 года и направлен на поддержку молодежного предпринимательства. Подать заявку на участие могут предприниматели от 14 до 35 лет до 10 марта на платформе МСП.РФ. Все участники пройдут обучение по треку «Предпринимательство» и разработают проекты для запуска или масштабирования бизнеса.

В финале конкурса в мае 2026 года 100 победителей получат по 1 млн рублей и возможность пройти акселерационную программу корпорации МСП. Еще 100 лауреатов получат поддержку от Ozon. Представители организаторов отметили, что цифровые платформы помогают предпринимателям минимизировать риски и успешно запускать бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.