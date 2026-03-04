Ожидание потопа или мода: продажи резиновых сапог в Москве взлетели на 827%

Эксперт Толкачев: спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 9 раз за неделю

После периода интенсивных снегопадов, который сменился повышением температуры, многие регионы России оказались под угрозой надвигающегося половодья, и это привело к резкому скачку спроса на товары, которые помогут защититься от влаги. Спрос на резиновую обувь, например, в Московском регионе бьет рекорды, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев.

Сделать такие выводы помогает информация, которая поступает с маркетплейсов, говорит он. Так, по данным Ozon, спрос на женские резиновые сапоги увеличился в 16 раз, на мужские — в 7 раз.

Продажи резиновых сапог в Москве на маркетплейсе Wildberries с 22 февраля по 1 марта выросли в девять раз (на 827% в натуральном выражении) по сравнению с концом января, отмечает эксперт.

По данным пресс-службы Wildberries и Russ, в этот период также значительно увеличились продажи галош — на 78%.

«В Московской области рост продаж резиновых сапог составил 1 130%, галош — 74%. При этом средний чек на резиновые сапоги снизился на 8-10%», — говорит Толкачев.

Но не только в столице и Московской области наблюдается ажиотаж вокруг резиновой обуви: например, в ЯНАО жители стали покупать резиновую обувь в четыре раза чаще, добавляет эксперт.

