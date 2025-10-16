Ожидание и тревога: почему рост доходов пугает россиян

Суммы, которая некоторое время назад считалась нормальным уровнем дохода, уже не хватает на покрытие стандартных нужд. Порог зарплатной бедности увеличился в три раза, у россиян появились ожидания и тревога. О причинах того, почему рост доходов не дает ощущения стабильности, рассказал АБН24 руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

За последний год планка зарплатной бедности в РФ увеличилась на 11%. Настоящие доходы населения не соответствуют ожиданием людей, сказал Мурадян.

Жители РФ воспринимают увеличение порога бедности в качестве результата инфляции, обесценивания рубля, увеличения стандартов жизни. Россияне стараются сравнивать себя с приятелями, наблюдают за блогерами. Также они замечают, что товары и услуги первой необходимости дорожают быстрее, чем увеличиваются зарплаты, добавил собеседник.

Стагнация реальных доходов, которая длится несколько лет, провоцирует появление чувства финансовой уязвимости. Также в СМИ постоянно появляются новости о том, что товары дорожают, настало нестабильное время, есть неравенство. Из-за этого чувство бедности появляется даже у тех россиян, кто фактически имеет не низкий доход.

«Граница «бедности» становится не столько экономическим, сколько социокультурным феноменом», — добавил Мурадян.

При этом, по информации Росстата за второй квартал 2025 года, уровень бедности в РФ по доходам равен всего 7,4%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.