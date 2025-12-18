Эксперт Киселев: рост инфляции в начале 2026 г не даст резко снизить ставку ЦБ

Центральный банк РФ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, но его темпы в 2026 году будут сдержанными, сообщил РИАМО директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

По его мнению, в связи с плановым замедлением экономики ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки.

«В связи с тем, что экономика затормаживается „по плану“, ожидаем дальнейшего снижения на 0,5% на ближайшем заседании. Полагаем, что в связи с ожидаемым всплеском инфляции в первом квартале следующего года регулятор вряд ли пойдет на более радикальное снижение», — заявил эксперт.

Киселев отметил, что ЦБ уже дал четкий сигнал о начале цикла снижения ставки, и теперь главный вопрос — его скорость.

«Наиболее вероятным сценарием представляется плавное снижение до 12% в течение года», — считает финансист.

Сдерживающими факторами для инфляции и, как следствие, возможностями для ЦБ снижать ставку эксперт назвал отсутствие планов по увеличению бюджетного импульса в 2026 году.

«К счастью, в 2026 году не планируется увеличение бюджетного импульса, что наряду с увеличением налогов и высокой ключевой ставкой должно привести к торможению инфляции. Это позволит ЦБ планово снижать ставку», — заключил Киселев.

