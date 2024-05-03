Овчинский: резиденты «Технополис Москва» участвуют в проекте «Производительность труда»

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», которые в этом году приняли решение стать участниками национального проекта «Производительность труда», планируют увеличить эффективность производства на 15%, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Среди предприятий — производители систем видеонаблюдения, медизделий, новых материалов и конденсаторов.

«В ОЭЗ Москвы работают 200 высокотехнологичных компаний, из них более 100 имеют статус резидента. Он дает предприятиям ряд преимуществ — налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин и другие преференции. При этом они могут совмещать и другие инструменты поддержки, например, получать льготные инвестиционные кредиты. Также им доступна различная нефинансовая помощь. В частности, компании активно принимают участие в нацпроекте „Производительность труда“. Сегодня к нему уже присоединились 15 предприятий из ОЭЗ Москвы, из них пять резидентов — в этом году», — уточнил Овчинский.

Возможности проекта «Производительность труда»

Реализация национального проекта «Производительность труда» позволяет участникам значительно экономить ресурсы и улучшать технологии, что обеспечивает дополнительный рост объемов производства и повышает конкурентоспособность предприятия.

Производитель медицинской техники — резидент ОЭЗ Москвы компания «ТЗМОИ» увеличил в 1,5 раза скорость выпуска изделий в расчете на одного специалиста. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства предприятие на 33% сократило время протекания техпроцессов, например, с 252 до 168 часов уменьшилось время на выпуск одного шкафа. В ближайшее время методики бережливого производства, примененные на пилотном потоке, будут тиражированы на остальные участки предприятия. Это позволит компании в ближайшие пять лет сэкономить более 110 млн рублей и направить их на расширение производственных площадей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что в 2024 году к нацпроекту «Производительность труда» решили присоединиться еще пять предприятий ОЭЗ столицы. Производитель систем видеонаблюдения поставил перед собой цель увеличить эффективность на 15% за первый год участия в проекте. По словам директора, это приведет к сдерживанию роста себестоимости и, как следствие, — отпускных цен.

«Еще один резидент ОЭЗ столицы, который в марте этого года построил завод по выпуску глюкометров, планирует применить методику бережливого производства на участке изготовления приборов и тест-полосок, прежде всего, чтобы определить с помощью экспертов программы возможные точки роста», — добавил Дегтярев.

Программа нацпроекта

Общая программа национального проекта «Производительность труда» рассчитана на три года. В первые шесть месяцев специалисты Регионального центра компетенций Москвы помогают компании выявить слабые места, которые нуждаются в улучшении, и дают рекомендации для повышения эффективности предприятия. Затем эксперты продолжают курировать участников и помогают внедрять принципы бережливого производства на протяжении последующих двух с половиной лет после вступления в нацпроект.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «Нанотехнологический центр композитов», который также присоединился к проекту в 2024 году, планирует воспользоваться государственной поддержкой для внедрения современных инструментов бережливого производства. По словам генерального директора компании Михаила Столярова, в качестве пилотного потока был выбран сложный и трудоемкий процесс выпуска высокоточных угле- и стеклопластиковых композитных изделий, которые применяются в различных отраслях промышленности.