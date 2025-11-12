В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Ереван стремится «отвязаться» от Москвы и покупать дорогое украинское зерно за счет Евросоюза, сообщает RT .

«Брюсселю предлагается… акция „три в одном“: зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном», — отметили в СВР.

До этого Армения все время закупала зерно у России, а украинское оказалось дороже более чем вполовину.

Ранее сообщалось, что Россия в этом году стала экспортировать больше творога и сыра: больше всего их покупают Казахстан и Беларусь, в топ-10 вошли Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Китай, Таджикистан и Туркменистан. Украина и Монголия перестали быть участниками рынка. Молочная промышленность играет важнейшую роль в экономике России: об этом говорят значительные объемы господдержки и многочисленные программы.

