Оценить минимум курса доллара к рублю в нынешнем цикле невозможно

Эксперт Тимошенко дал прогноз курса доллара к рублю с 17 по 21 февраля

Решение оставить ставку неизменной способно в краткосрочной перспективе поддержать рубль, однако в его курсе текущий уровень ставки уже заложен. И курс рубля во многом определяется балансом экспорта и импорта, риторикой геополитики, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, оценить возможный минимум курса доллара, снижающегося к рублю на Московской бирже, в нынешнем цикле практически невозможно. Однако можно предположить, что если укрепление рубля и продолжится, то оно будет иметь ограниченный характер в силу больших бюджетных трат и продолжающегося геополитического давления на страну, отмечает эксперт.

В качестве оптимистичного для российского рынка фона выступают данные Международного энергетического агентства (МЭА) о росте в январе 2025 года доходов РФ от нефтяного экспорта почти на 950 млн относительно декабря 2024 года, добавляет он.

«Тем временем на стороне евро — рост ВВП еврозоны в четвертом квартале на 0,9% в годовом выражении, по данным европейского статистического агентства Евростат», — комментирует Тимошенко.

По его прогнозам, на неделе с 17 по 21 февраля курс доллара составит 91-94 рубля, евро — 95-98 рублей.