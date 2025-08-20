Оценен возможный налог на труд роботов в России

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что налог на труд роботов должен вводиться в России как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях, пишет «Газета. Ru» .

Налог допустим там, где автоматизация приводит к реально подтвержденному сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях.

«Подходить к этому вопросу нужно крайне взвешенно. Для России приоритетом остается рост производительности труда, и любая инициатива не должна тормозить технологическое развитие предприятий. Если и рассматривать подобные меры, то только как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях — там, где автоматизация приводит к реально подтвержденному сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях. В этом случае собранные средства должны направляться исключительно на цели развития человеческого капитала: переподготовку, повышение квалификации, поддержку занятости. Это не должен быть дополнительный фискальный прессинг, а инструмент мягкой адаптации рынка труда к технологическим изменениям», — считает Катырин.

Он добавил, что важно не перегнуть палку — роботы не вытесняют человека, они помогают ему справляться с рутинными задачами и дают возможность фокусироваться на более сложных, творческих и управленческих функциях.