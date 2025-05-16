ОТП Банк решил продать сразу два своих офиса в Омске

В Центральном и Советском районах Омска ОТП Банк выставил на продажу два собственных помещения, соответствующая информация уже появилась на сайте МЛСН, пишет РБК .

Помещение площадью 60,2 кв. м на первом этаже дома на проспекте Менделеева, 29, специалисты оценили в 8,5 млн рублей. Второй офис банка находится на улице 21-я Амурская, 16. Площадь этого объекта немного меньше — 52,8 кв. м, в связи с чем и стоимость ниже — 7,2 млн рублей.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», оба отделения банка в настоящее время не работают. Кроме этих объектов, у ОТП в Омске есть 15 отделений, которые доступны для пользователей.

Начиная с 2022 года, число офисов ОТП Банка в России сократилось на 39%. До конца 2025 года кредитная организация планирует продать еще 60 объектов, после чего оставшиеся офисы будут переоформлены в связи с новым позиционированием банка.

По данным пресс-службы ОТП Банка, клиенты организации стали чаще пользоваться онлайн-сервисами. В 70% они оформляют продукты через Сеть и еще 97% совершают сервисных клиентских операций.