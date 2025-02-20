Возобновление экономического сотрудничества между Россией и США возможно во многих сферах, однако, прежде всего, Штаты начнут отменять санкции в отношении крупнейших российских банков, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

С самого начала нужно рассматривать все возможные варианты экономического сотрудничества в энергетической отрасли, полагает эксперт.

«Думаю, что российские редкоземельные металлы США тоже могут заинтересовать, так как Украина не подписала соглашение со Штатами на 50% доходов от их добычи, а Китай не так давно ввел санкции в отношении поставок некоторых видов из них в США», — заявил аналитик.

Возобновление экономического сотрудничества в ближайшее время также вероятно в авиационной и космической отраслях. В РФ остается дефицит авиалайнеров и запчастей к ним, который может только увеличиться с открытием воздушных границ, а США испытывают трудности в космической отрасли без сотрудничества с Россией, о чем свидетельствуют «застрявшие» на МКС американские астронавты, отметил Чернов.

Россия в ответ может увеличить поставки титана и урана в США, так как их ограничение вызвало множество проблем у производителей из-за океана, добавил он.

«Возобновление практически любого экономического сотрудничества требует возможности проведения оплат экспорта или импорта, поэтому, я думаю, что в первую очередь США начнут отменять санкции в отношении крупнейших российских банков», — подчеркнул аналитик.