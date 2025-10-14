Отмена НДС для банков в двух новых случаях: последствия для россиян

Правительство России уже внесло в Госдуму законопроект, который предлагает отменить налог на добавленную стоимость для банков в двух новых случаях. Во-первых, когда банки выплачивают проценты по вкладам в драгоценных металлах, передавая вкладчику проценты в форме слитков. Во-вторых, отменяется обязанность банка начислить НДС в дополнение к цене слитка, когда банки дают в долг слитки драгоценных металлов, даже в случае, когда эти передаваемые банком слитки не были получены от вкладчиков, а были куплены непосредственно самим банком. Это повысит привлекательность инвестиций в золото для населения, позволяя получать проценты в слитках, заявил РИАМО начальник управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка Дмитрий Балыгин.

Этот законопроект уже получил одобрение профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам и будет рассмотрен депутатами в первом чтении 7 октября текущего года. Перспективы у законопроекта позитивные — высока вероятность, что он будет принят и вступит в силу с 1 января 2026 года, считает эксперт.

Сейчас российские банки не могут предлагать клиентам вклады в драгоценных металлах (например, в золотых слитках) с начислением процентов, которые тоже выплачивались бы в слитках. Это связано с действующими налоговыми правилами, указывает финансист.

«Цель законопроекта — сделать такие вклады в драгоценных металлах такими же выгодными и доступными, как обычные денежные вклады в рублях или валюте. Это повысит привлекательность инвестиций в золото для населения, позволяя получать проценты в слитках. Также законопроект поможет банкам активнее работать с драгоценными металлами, которые они купили сами, а не только с теми, что привлекли от вкладчиков. Сейчас банкам невыгодно давать в долг свои собственные драгоценные металлы из-за налоговых ограничений», — комментирует Балыгин.

Для россиян же это означает появление новых, более гибких и, возможно, более выгодных способов вложить свои деньги в драгоценные металлы, диверсифицируя свои сбережения, указывает он.

При принятии и вступлении этого закона в силу он достигнет своих целей. Однако, насколько активно банки, вкладчики и заемщики будут пользоваться новыми возможностями, зависит от того, как они оценивают будущие изменения цен на драгоценные металлы на рынке, резюмирует эксперт.