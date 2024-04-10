Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с миллиардами убытка

Заменившие в России Zara магазины завершили год с убытком в 5,4 млрд рублей

В прошлом году АО «Новая мода» (бывшее АО «Зара» СНГ), которое развивает магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet на месте брендов испанской группы Inditex в России, начало восстанавливать продажи после 2022 года. Но год компания закончила с убытком из-за увеличения расходов, сообщает РБК .

Магазины, называвшиеся ранее Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, большую часть года были закрыты. Компания сменила владельца, в связи с чем заметно выросли расходы. В итоге фирма сообщила о миллиардных убытках.

2023 год был первым годом работы в РФ для новых брендов одежды. Первый магазин Maag в России, который позиционировали как замену сети Zara, открылся в апреле прошлого года. После этого на месте бывших точек продаж Inditex заработали магазины Dub, Ecru и Vilet.

Daher Group приобрела у Inditex российскую часть бизнеса, получила вместе с этим очень высокие ожидания покупателей. Через 3 месяца после открытия появилась информация об уходе сотрудников и возможном закрытии магазинов из-за более низкой, чем у Zara, выручки. В Maag опровергли данные.

Выручка АО «Новая мода» в 2023 году достигла показателя 21 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году — в тот период большую часть года магазины, еще принадлежавшие «Зара СНГ», были закрыты, а показатель составил 9,7 млрд рублей.

Среди покупателей есть спрос на товары магазинов, которые сменили Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius. Из отчетности АО «Новая мода» следует, что выручка от продажи одежды за 2023 год выросла с 5,4 млрд рублей в 2022 году до 19,8 млрд рублей, обуви — с 585,2 млн рублей до 1 млрд рублей.

Однако в год перезапуска у «Новой моды» с 13,8 млрд рублей до 25,6 млрд рублей выросли расходы. А по итогам 2023 года компания получила чистый убыток 5,4 млрд рублей против чистой прибыли 3,9 млрд рублей годом ранее.