Открылся прием заявок на регистрацию компаний Москвы в зарубежных маркетплейсах

Открылся прием заявок на регистрацию аккаунтов московских компаний в четырех зарубежных маркетплейсах. Это один из самых востребованных инструментов поддержки у экспортеров в столице, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что свои товары в зарубежных онлайн-магазинах представят около 100 московских бизнесменов. Они смогут получить доступ к широкой базе клиентов.

«С московскими брендами познакомятся оптовые покупатели из 30 дружественных стран, в том числе из Индии, Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Филиппин», — уточнила Сергунина.

Запрос на участие в программе можно отправить на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Столичным предпринимателям откроются возможности промышленной зарубежной платформы IndustryStock, а также маркетплейсов Global Trade Plaza, Ecasb и Supl.biz. Особенным спросом в сервисах пользуются сладости из Москвы, медицинское и лабораторное оборудование, детские игрушки, бытовая и промышленная химия, корма для животных и другое.

Эти же маркетплейсы помогли производителю протеиновых батончиков наладить экспорт в Казахстан, а компании, продающей оборудование для очистки воды, — в Египет. Конфеты и печенья из столицы заинтересовали сербов, а косметика — азербайджанцев и иранцев.

Столичные бренды на международных торговых площадках поддерживают с 2018 года. Оплату размещения и продвижение карточек берет на себя МЭЦ. Инструмент помог выйти на международные рынки более чем 20 дружественных государств.