Открылся набор наставников для обучения начинающих предпринимателей Подмосковья

Центр «Мой бизнес» Московской области открыл запись для бизнес-тренеров на участие в образовательной программе «Наставничество». Обучение предназначено для начинающих предпринимателей Подмосковья. Регистрация для наставников открыта до 31 марта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В качестве наставников на образовательную программу требуются предприниматели, которые готовы обучать других, рассказать, как создать и развивать свой бизнес, а также поделиться опытом и практическими советами. Вместе с участниками им предстоит пройти путь от идеи до защиты бизнес-плана.

Чтобы подать заявку на участие в программе в качестве наставника, необходимо заполнить анкету по ссылке. Регистрация открыта до 31 марта. Старт обучения запланирован на 22 апреля.

Поддержка бизнеса в Подмосковье, в том числе образовательная, осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Актуальная информация о планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора».

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.