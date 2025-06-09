Отгрузка подмосковной промышленности с начала года превысила 2 трлн рублей

Промышленность Московской области в январе–апреле 2025 года отгрузила товаров собственного производства, выполнила работ и услуг собственными силами на общую сумму свыше 2,2 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые четыре месяца 2025 года промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров, выполнили работ и услуг более чем на 2 трлн 266 млрд рублей. Основной объем отгрузки пришелся на обрабатывающую промышленность, где показатель в отчетном периоде составил свыше 2,017 трлн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что по сравнению с показателями прошлого года объемы отгрузки в регионе выросли на 15,3%. В обрабатывающем секторе рост составил 16,2%.

В лидерах по отчетному показателю в регионе остается пищевая промышленность: предприятия отрасли отгрузили продукции на 476 млрд рублей. На втором месте с отгрузкой на сумму 339 млрд рублей сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Замыкает тройку региональных лидеров химическая промышленность, которая отгрузила продукции на 137 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.