Отголосок 90-х: стало понятно, почему россияне хотят получать ЗП в долларах

Согласно данным опроса Forbes, большинство россиян предпочли бы зарплату в долларах или евро. Однако, по мнению эксперта, причина этого кроется не в удобство расчетов, а в страхе граждан перед инфляцией и курсовыми колебаниями. Для поколения, пережившего кризис 90-х годов, доллар символизировал финансовую надежность. Сегодня такая привязка по большей мере является психологической привычкой, чем реальной защитой доходов.

Стоит отметить, что закон запрещает валютные выплаты в России, а их эффективность сомнительна. Например, если курс доллара падает, рублевый эквивалент зарплаты снижается. Разуваев указал на проблему отсутствия гарантий стабильности. Люди ищут способы сохранить покупательную способность, а индексация зарплат по уровню инфляции в таком случае оказалась бы надежнее, чем номинальная «валюта».

«Стремление к валютной зарплате не всегда означает недоверие к экономике. Наоборот, внутренняя инвестиционная активность в России высока. Более 35 млн частных инвесторов участвуют в фондовом рынке, многие активно покупают акции на Московской бирже, вкладываются в золото и рублевые активы», — добавил специалист.

В заключение аналитик заявил, что желание россиян получать доход в долларах является скорее отголоском прошлых кризисов.