От «Хаски» до «Талки»: как изменилась стоимость водки в России за год

сегодня в 14:12

«Ценозавр»: за год сильнее всего выросли цены на водку «Талка» и «Беленькая»

Стоимость водки за год показала положительную динамику. Наименьший рост цен наблюдается на водку «Хаски» — свыше 10%, наибольший — на бренд «Талка» — более 20%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» по итогам анализа в торговых сетях городов России.

С ноября 2024 года цены на водку показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года):

• «Белая береза» (0,5л) +12,2% (средняя цена — 624,5 рубля).

• «Беленькая» (0,5л) +18,6% (средняя цена — 459,1 рубля).

• «Пять озер» (0,5л) +12,2% (средняя цена — 461,5 рубля).

• «Талка» (0,5л) +20,3% (средняя цена — 485,4 рубля).

• «Хаски» (0,5л) +10,5% (средняя цена — 504,4 рубля).

• «Хорта» (0,5л) +14,3% (средняя цена — 463,5 рубля).

В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, уточнили в «Ценозавре».