От «Хаски» до «Талки»: как изменилась стоимость водки в России за год
Фото - © Медиасток.рф
Стоимость водки за год показала положительную динамику. Наименьший рост цен наблюдается на водку «Хаски» — свыше 10%, наибольший — на бренд «Талка» — более 20%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» по итогам анализа в торговых сетях городов России.
С ноября 2024 года цены на водку показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года):
• «Белая береза» (0,5л) +12,2% (средняя цена — 624,5 рубля).
• «Беленькая» (0,5л) +18,6% (средняя цена — 459,1 рубля).
• «Пять озер» (0,5л) +12,2% (средняя цена — 461,5 рубля).
• «Талка» (0,5л) +20,3% (средняя цена — 485,4 рубля).
• «Хаски» (0,5л) +10,5% (средняя цена — 504,4 рубля).
• «Хорта» (0,5л) +14,3% (средняя цена — 463,5 рубля).
В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, уточнили в «Ценозавре».