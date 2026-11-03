Остановка фабрик в Бангладеш: что будет с ценами на одежду в России

Остановка 679 фабрик в Бангладеш не приведет к резкому скачку цен на одежду в России: крупные ритейлеры держат запасы на 1–3 месяца, а заказы перераспределяются на Вьетнам, Индию, Турцию и Камбоджу. Для российского рынка эффект будет еще мягче — значительная часть одежды идет через Китай, Турцию и ЕАЭС, а не напрямую из Бангладеш, раасказал РИАМО профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д. э. н. Сергей Толкачев.

Остановка 679 фабрик в Бангладеш — значимое, но не катастрофическое событие для мирового рынка одежды. Как пояснил Толкачев, краткосрочно это может создать локальные перебои с поставками отдельных категорий — прежде всего базовой одежды, футболок, джинсов и товаров масс-маркета. Однако крупные ритейлеры обычно держат запасы на 1–3 месяца, поэтому резкого скачка цен в магазинах в ближайшие недели ждать не стоит.

Среднесрочный эффект, по оценке эксперта, вероятен, но умеренный — его можно измерить единицами процентов, а не разы. Бангладеш — крупный игрок, но не монополист: заказы частично перераспределяются на Вьетнам, Индию, Турцию и Камбоджу, а конкуренция производителей сглаживает рост цен.

Для России эффект будет еще мягче.

«Во-первых, значительная часть одежды идет через Китай, Турцию и страны ЕАЭС, а не напрямую из Бангладеш. Во-вторых, российский рынок давно диверсифицирован по поставщикам», — отмечает Толкачев.

Возможен небольшой рост цен в сегменте масс-маркета — в пределах инфляции или чуть выше, но вряд ли это станет заметным шоком для покупателя. В целом, по словам эксперта, такие ситуации часто подталкивают рынок к большей гибкости: ритейлеры активнее диверсифицируют поставки, развивают локальное производство и оптимизируют логистику.

Об остановке 679 фабрик в Бангладеш ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Причиной стали массовые протесты рабочих, требующих повышения минимальной месячной зарплаты с 12,5 тыс. до 30 тыс. так ($243).

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