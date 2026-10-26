Особую экономическую зону «Дубна» наградили за заботу о человеке

В 2026 году ОЭЗ «Дубна» подписала соглашение с АНО «Общественный капитал» о развитии устойчивых практик и внедрении механизмов оценки общественного капитала бизнеса.

Экологические проекты площадки включают озеленение и повторное использование воды. С 2022 года здесь высадили более 4,5 тыс. деревьев и кустарников. На территории работают три локальных очистных сооружения. Очищенную воду используют для полива, мойки дорог и технических нужд. Управляющая компания участвует в сохранении водных биоресурсов и последовательно снижает воздействие предприятий на окружающую среду.

ОЭЗ также улучшает условия труда и развивает инфраструктуру для сохранения и укрепления здоровья работников предприятий-резидентов.

«На территории работают ресторан, отель, воркаут-площадка и цифровой здравпункт. Следующий шаг — открытие центра репродуктивного здоровья и трудового долголетия. Наша задача — не только обеспечить доступ к медицинской помощи, но и помочь людям своевременно выявлять риски, сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.