Основатель Группы Родина призвал девелоперов объединяться с лидерами креативных индустрий

Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин на крупнейшем форуме недвижимости «Движение» предложил пересмотреть роль девелопера и объединяться им с лидерами креативных индустрий, сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу форума.

Помимо этого, он заявил о готовности компании участвовать в создании необходимой деловой инфраструктуры для поддержки развития креативных индустрий в РФ.

«Перед девелоперским сообществом стоит четкая и понятная задача — включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали. Государство готово поддержать наши инициативы на этом направлении. Группа Родина уже проектирует и создает деловые пространства, которые отвечают требованиям креативных индустрий — от архитектуры и дизайна в нашем „Районе российских дизайнеров“ до медиа и исполнительского искусства в „Родина парке“, сектора видеоигр и программного обеспечения в „Родина Переделкино“. Убежден, чем раньше девелоперы начнут действовать системно, тем устойчивее будет результат для экономики в целом и качественнее среда наших городов», — поделился он.

Также он отметил, что объединение девелоперов с лидерами креативных индустрий поспособствует развитию экономики.

Шестой ежегодный форум «Движение» проходит в Сочи с 24 по 27 июня на территории «Роза Хутор».