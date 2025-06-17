Основатель АФК «Система» планирует забрать хохлому вслед за гжелью

В будущем основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков планирует контролировать производство хохломы, однако, чтобы это реализовать, нужно сделать большие вложения в развитие бизнеса, пишет РБК .

«Идея такая была. Я хохлому хотел забрать, и не только хохлому, но и Гусь-Хрустальный, и Жостово. Но это все необходимо финансировать. Нужны кардинальные изменения — и в продукции, и в технологиях. Потому что сегодняшнее поколение требует совершенно другого — других орнаментов, другого качества, другого дизайна и так далее», — рассказал Евтушенков.

На данный момент корпорация Евтушенкова контролирует производство гжельского фарфора. В будущем, возможно, производство хохломы также перейдет под его контроль.

Евтушенков считает, что на данный момент та хохлома, которая существует, присутствует на рынке только благодаря субсидиям от государства. Если это финансирование прекратится, то производство остановится. Но чтобы что-то изменить в секторе, нужно подойти к вопросу комплексно: купить новое оборудование, создать современное дизайн-бюро и переучить сотрудников.