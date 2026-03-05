Основа трендовых напитков: как в Подмосковье производят тапиоку для бабл ти

В Подмосковье выпускают около 5 тыс пакетиков с тапиокой для бабл ти ежедневно

Подмосковное производство ежедневно создает 5 тыс. упаковок тапиоки без консервантов и химических добавок. Продукт с чистым и натуральным составом стал результатом 6-месячной разработки и прошел 6 независимых экспертиз перед запуском в продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе «ВкусВилла».

От истории к производству

Тапиока — крахмал из корней маниока, растения родом из Южной Америки. В XVI веке европейцы завезли его в Африку, затем в Азию, где из крахмала начали делать маленькие шарики для чайных напитков. Сегодня тапиока — классика бабл ти: матовые шарики с мягкой, но упругой текстурой, напоминающей мармелад.

«Тапиока, джус-боллы и конжак внешне похожи, но главное их различие — в текстуре. Тапиока — это классика с нейтральным, слегка сладковатым вкусом. Она впитывает оттенки сиропа и напитка. Джус-боллы — это оболочка из водорослей с соком внутри, они лопаются во рту. Конжак — плотные, хрящеватые шарики из клубней растения конняку, богатые клетчаткой и низкокалорийные», — пояснил мастер цеха производства Владислав Козлов.

Технология без компромиссов

Производственный процесс строго регламентирован. Сначала в тестомес засыпают крахмал маниока, сахар, какао и воду, добавляют ксантановую камедь для мягкости. Получившееся тесто формуют в шарики диаметром ровно 10 мм — чтобы свободно проходили через трубочку для бабл ти (12 мм).

Затем следует ключевой этап — варка ровно 60 минут в кипящей воде. Меньше — шарики останутся сырыми внутри, больше — потеряют текстуру. После промывки шарики заливают сиропом, чтобы не слипались, и отправляют на шоковую заморозку при температуре –40 градусов.

«Если замораживать медленно, шарики впитают сироп и станут твердыми. Шоковая заморозка решает эту проблему: за 1-1,5 часа продукт достигает –18 градусов, не успевая напитаться сиропом, и остается мягким», — объяснил Козлов.

Отказ от химии — главный вызов

Фото - © пресс-служба «ВкусВилла»

Разработка рецепта заняла около полугода. Команда изучала образцы из разных стран, но почти везде находила химические компоненты и ароматизаторы. От такого пути отказались.

«Первые партии месили вручную и раздавали друзьям, собирая обратную связь. Но когда рецепт переносили на производство, пропорции, идеальные для ручного замеса, отказывались работать в машинах. Под каждую единицу оборудования состав приходилось менять. В итоге нашли баланс — тесто получилось вкусным, сладким, технологичным и, главное, без химии», — рассказал мастер цеха.

Контроль качества и доступность

Перед запуском производства шарики 6 раз прошли независимые экспертизы: проверка на КБЖУ, влагу, соль, сахар, консерванты и микробиологию. Благодаря заморозке и чистому составу консерванты не потребовались — все проверки пройдены успешно.

Производство выпускает около 5 тыс. пакетиков по 50 г ежедневно. Отгрузки во все магазины сети выполняются еженедельно. На каждой упаковке — подробная инструкция по приготовлению: шарики нужно разогреть в микроволновке 1 минуту, затем добавить в чай, кофе или какао.

