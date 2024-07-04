Осьмаков: Россия движется в сторону чеболизации экономики

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков отметил, что сейчас Россия активно идет к чеболизации экономики, сообщает РИА Новости.

«Почему мы говорим про движение в сторону чеболизации? Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании», - сообщил он.

По словам Осьмакова, на данный момент необходимы синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. Также он добавил, что данный тренд будет идти и дальше.

Слово «чеболизация» образовалось от корейского «чеболь». Он представляет собой конгломерат - группу формально самостоятельных фирм. Все они находятся в собственности определенных семей и под единым административным и финансовым контролем