Орешкин раскрыл, почему россиянам не стоит бояться почти 120 выходных

Почти 120 выходных дней в 2027 году не станут препятствием для роста российской экономики, считает замруководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, стране важно сохранять баланс между эффективным трудом и полноценным отдыхом, а рост зарплат продолжится. Такое мнение чиновник высказал в Telegram-канале «Юнашев Live».

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней. Таким образом, без учета отпуска суммарное время отдыха составит почти четыре месяца. В календаре предусмотрены несколько сокращенных рабочих недель.

На вопрос о том, не мешает ли большое количество выходных экономическому развитию, Орешкин предложил посмотреть на динамику ВВП.

«На динамику ВВП посмотрите, все растет. Без здорового отдыха эффективного труда никогда не бывает. Надо держать правильный баланс», — заявил он.

При этом одним из стимулов для повышения эффективности труда Орешкин назвал зарплаты. По его словам, рост заработков в последние годы уже происходит и эта тенденция сохранится.

«Именно поэтому президент говорит об экономике высоких зарплат. Рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Орешкин.

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