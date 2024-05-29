Опыт Подмосковья в развитии промышленного туризма внедрят в других регионах

Команда министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области презентовала проект «Промышленное кольцо Подмосковья» в рамках финала третьего сезона образовательной программы «Открытая промышленность 3.0» в Омске. По результатам защиты Московская область вошла в топ-10 регионов России по развитию промышленного туризма, а также получила специальную награду «Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма». Практика Подмосковья рекомендована к тиражированию в других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста.

Московская область — один из наиболее развитых и разнообразных в сфере промышленности регионов России. Подмосковье входит в топ регионов по эффективности промышленной политики и по объему обрабатывающей промышленности. В этой сфере работает более 1,3 тыс. крупных и средних предприятий и почти 500 тыс. сотрудников.

«В Подмосковье производятся различные товары, от повседневных предметов быта до лифтов, вагонов метро и космических аппаратов. Наша практика будет распространена и в других регионах страны. Кроме этого, Московскую область отметили в числе самых гостеприимных регионов для промышленных туристов по итогам исследования об открытости российских предприятий, проведенного АСИ при поддержке Минпромторга РФ», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном портале Московской области. На сегодняшний день там представлено порядка 10 промышленных площадок для посещения. Среди них Истринская сыроварня, Дулевский фарфоровый завод, Жостовская фабрика и Загорский трубный завод. Последний также отмечен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в путеводителе «Все на завод!», как пример образцовой площадки.

«Открытая промышленность» (Акселератор 3.0) — это Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма. Организаторы мероприятия — АСИ, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Институт экономики знаний, правительство Омской области при поддержке Минпромторга России. Свои промышленно-туристские маршруты, экскурсии, стратегии и проекты промышленных кластеров представили 35 регионов и 34 предприятия.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Самое большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье — 180. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.