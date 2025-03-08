Опубликован топ-3 лучших виноделов России

Эксперты путеводителя 50 Best Tastes of Russia представили рейтинг ведущих винодельческих предприятий страны. В престижный список вошли 50 лучших производителей, среди которых особо отличились три российские компании, составившие топ-3 лучших производителей отечественного вина, пишет URA.RU .

Лидером топ-3 стал краснодарский производитель «Абрау-Дюрсо», расположенный в одноименном селе. Почетное второе место досталось предприятию «Кубань-Вино», которое базируется в станице Старотитаровской Темрюкского района и входит в состав национализированного холдинга «Ариант» из Челябинска. Замыкает тройку лидеров крымский «Инкерманский завод марочных вин», представляющий Севастополь.

Данное признание подтверждает высокий уровень отечественного виноделия и демонстрирует успешное развитие винодельческой отрасли в разных регионах России.

Различные винодельческие предприятия, от масштабных заводов до маленьких виноградарских хозяйств, были включены в рейтинговый список. Среди представленных производителей можно отметить крымские компании «Массандра» и WINEPARK (Mriya), а также «Ведерниковъ» с берегов Дона и кубанское хозяйство Golubitskoe Estate.