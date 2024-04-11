Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Москве

Эксперты изучили динамику средних зарплат в Москве среди рабочих специальностей, по которым работодатели предлагают заработок более 100 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой оказалась профессия отделочника со средней заработной платой в 134 186 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

За год средние зарплаты отделочников выросли на 47%. Оплата труда монтажников увеличилась на 40% и составила 127 874 рубля в месяц в I квартале этого года. На третьем месте рейтинга — водители-экспедиторы с зарплатой 113 576 рублей и с ростом зарплатных предложений на 16%.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» портала «Авито Работа» Александр Сампетов отметил, что конкурентные зарплаты отделочников, монтажников и экспедиторов говорят о дефиците кадров. В таких случаях работодателям стоит расширить горизонты поиска сотрудников. Например, можно обучать человека без опыта прямо на рабочем месте.

«Для удержания кадров также необходимо повышать удовлетворенность сотрудников за счет увеличения зарплатных предложений, развития корпоративной культуры и улучшения условий труда», — заявил Сампетов.

В I квартале этого года в Москве в рейтинг вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей вошли также автослесари (112 988 руб.) и сварщики (107 346 руб.). В список вакансий с зарплатами от 90 до 100 тысяч рублей вошли мастер ногтевого сервиса (98 404 руб.), швея (94 195 руб.), электромонтажник (94 070 руб.) и сантехник (91 864 руб.).