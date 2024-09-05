Опубликован рейтинг офисных профессий с самыми быстрорастущими зарплатами

Эксперты составили рейтинг профессий офисного сегмента с самыми быстрорастущими зарплатами по итогам лета этого года. Самый высокий уровень роста продемонстрировала специальность аудитора, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

В среднем зарплатные предложения для офисных соискателей выросли на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 72 153 рублей в месяц. Зарплаты аудиторов за год выросли на 36% и достигли 84 951 рубля.

На втором месте рейтинга самых высоких зарплат профессия технолога. Оплата труда специалистов выросла на 31% и составила 85 751 рубль. На третьей строчке — технологи с ростом в 29%. Они получают за месяц работы в среднем 65 409 рублей.

В топ-5 вошли также логисты (+27%) с зарплатой 73 842 рубля и кредитные специалисты (+27%). Зарплата последних достигла 62 609 рублей.