Оптовая цена минтая выросла на 40% за год

К началу апреля 2026 года оптовая цена минтая на Дальнем Востоке достигла 180 рублей за килограмм — это максимум за пять лет. Рост связан со снижением вылова и высоким спросом в Китае, сообщает kp.ru .

По данным Аналитического центра Рыбного союза, минтай ПБГ (потрошеный без головы) подорожал на 30% с начала 2026 года и на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Текущие оптовые цены — самые высокие за последние 5 лет», — комментирует аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

Эксперты объясняют рост сокращением российского вылова на 5% и повышенным спросом в Китае. Дополнительное влияние оказали санкции против ряда российских компаний, снижение квот на треску и падение производства минтаевой продукции в США.

Экспортная цена минтая ПБГ достигла 2 долларов за килограмм. Поставки из России в Китай в январе–феврале выросли на 55%, а экспорт филе — в три раза. При этом экспорт в Республику Корея сократился на 20%.

Рост оптовых цен отражается и на рознице, но не так резко из‑за увеличения глубокой переработки продукции.

«Увеличение степени переработки сокращает долю сырья в себестоимости продукции и снижает зависимость розничных цен от мирового оптового рынка. Что касается прогноза на ближайшие месяцы, то в 2026 году эксперты ожидают мировой пик цен на минтай ПБГ и последующий рост цен на филе и сурими из-за снижения их выпуска. Однако сейчас наши рыбаки переключаются с филе минтая на выпуск минтая ПБГ, что в ближайшие месяцы может остановить рост цен на внутреннем рынке», — объяснил Николай Мочалов.

