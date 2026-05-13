Доля компаний, которые будут проводить сокращения сотрудников, может увеличиться на 20% до конца 2026 года. При этом массового кризиса на рынке труда нет, бизнес переходит к точечной оптимизации штата и заморозке найма, заявила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По словам эксперта, за последние три года рынок труда сильно изменился. Если в 2023 году компании активно нанимали сотрудников на фоне импортозамещения, то сейчас бизнес перешел к осторожной модели управления затратами и сокращению ресурсов.

«Это не говорит о массовом кризисе и увольнениях, но сигнализирует об изменении поведения работодателей. Компании сокращают избыточные функции, объединяют роли и замораживают найм. Это все еще точечная оптимизация штата, которая позволяет сохранить ресурсы и удержаться в условиях экономической нестабильности», — пояснила Агаева.

Эксперт также выделила наиболее уязвимые категории персонала. Под угрозой — административные и рутинные должности, где в предыдущие годы наблюдался избыточный найм: часть бухгалтерии, HR-функции, низкоквалифицированные сотрудники в логистике и продажах. Их будут вытеснять автоматизация, цифровизация и аутсорсинг.

При этом Агаева призвала разделять сокращение и естественную текучесть. Во втором случае уходящие сотрудники будут заменяться новыми, но без расширения штата. Тренд на оптимизацию, по ее оценке, сохранится как минимум до конца 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.