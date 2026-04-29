сегодня в 18:04

Оппозиция ФРГ и Греции призвала закупать авиатопливо в РФ

Оппозиционные партии Германии и Греции предложили возобновить закупки авиатоплива у России из‑за риска дефицита в ЕС. В Еврокомиссии заявили, что не намерены возвращаться к российским поставкам, сообщает Общественное Телевидение России .

Лидер фракции партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос сообщил «Известиям», что партия потребовала наладить поставки топлива из РФ, чтобы избежать срыва туристического сезона.

«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию, чтобы гарантировать доступность топлива и стабильность цен в преддверии туристического сезона. «Греческое решение» требует именно этого — прагматичной энергетической политики «Греция — прежде всего», которая защищает нашу туристическую индустрию, наши острова и наших людей», — заявил он.

В Германии фракция «Альтернатива для Германии» также призвала смягчить санкции ради стабилизации поставок. Депутат бундестага Щтеффен Котре сообщил, что инициативы получили отказ.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 22 апреля предупреждал о риске дефицита через 5–6 недель. По данным Международного энергетического агентства, запасов в хранилищах может хватить примерно на 20 дней. Около 40% топлива ЕС импортирует, половина поставок идет через Ормузский пролив. Lufthansa уже отменила около 20 тысяч рейсов на май–октябрь.

В Еврокомиссии подчеркнули, что возвращение к российской энергетике стало бы «стратегической ошибкой».

Профессор РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что политические решения в ЕС превалируют над экономической целесообразностью.

«Они действуют по рекомендациям и наблюдениям, закономерностям, открытым еще Николло Макиавелли… То есть антинародная политика на Западе», — пояснил эксперт.

По его мнению, дефицит может усилить позиции оппозиции и ударить по туристической отрасли и малому бизнесу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.