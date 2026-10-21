«Опора России» отметила ведущую позицию Подмосковья в технологическом развитии

«Здесь (в Подмосковье — ред.) сосредоточено очень много компетенций. <…> Регион много вкладывает в развитие современной инфраструктуры: это промпарки, технопарки. Система государственной поддержки в Московской области — (губернатор региона — ред.) Андрей Юрьевич Воробьев уделяет этому особое внимание», — сказал журналистам Александр Калинин.

Он отметил, что в Подмосковье созданы крупнейшие институты развития, такие как гарантийные фонды, фонд развития промышленности, фонды микрофинансирования. Действует промышленная ипотека.

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«Именно на примере Московской области (премьер-министр РФ — ред.) Михаил Мишустин поддержал создание этого механизма (промышленной ипотеки – ред.). <…> Выделяется большое количество не только льготных займов, но и грантов. Образовательные программы по линии „Мой бизнес“ развиваются очень успешно, и это дает свой результат. Регион входит в пятерку, в топ по всем показателям социально-экономического развития. Именно поэтому губернатор Андрей Юрьевич Воробьев пригласил „Опору России“ осенью этого года провести именно здесь, в Московской области, свой съезд лидеров, и тема была выбрана особая — это технологический бизнес», — добавил Александр Калинин.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

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