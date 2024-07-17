ООО «Талан групп» уклонилось от контракта на поставку бланков в Люберцах

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы, в отношении ООО «Талан групп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку бланков.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Талан групп» подлежат включению в РНП.

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