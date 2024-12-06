Онлайн-магазины и маркетплейсы могут обязать информировать об упаковке товара

В России предложили дополнить статью 26.1 в законе «О защите прав потребителей» в пункте 2 «Дистанционный способ продажи товара» новым требованиям к онлайн-магазинам и маркетплейсам. Представители экологической ассоциации «РазДельный Сбор» в разговоре с РИАМО сообщили, что онлайн-продавцов хотят обязать указывать состав упаковки товара, чтобы потребитель понимал, можно ли ее передать на переработку или нет.

В ноябре 2024 года ассоциация «РазДельный Сбор» передала соответствующую инициативу депутатам Госдумы. Если ее одобрят, то все продавцы будут обязаны указывать в карточке товара, из чего состоит его упаковка, чтобы покупатели могли делать осознанный выбор. На данный момент получить всю информацию о товаре и его упаковке потребитель может только при физическом визите в магазин.

«Наша инициатива направлена на развитие устойчивой системы потребления, где информация о перерабатываемости упаковки доступна каждому, независимо от способа покупки. Законодательное закрепление этой нормы позволит потребителям принимать более осознанные решения, а производителям — отвечать на запрос на экологичность», — рассказала руководитель проекта «В чем купить» в ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

По данным Data Insight видно, что торговля в Сети в России стремительно растет: в 2023 году жители страны совершили около 5,1 миллиарда онлайн-заказов, и к концу 2024 года этот показатель достигнет 7 миллиардов (данные Data Insight). Тем временем, отсутствие информации об упаковке товаров в онлайне приводит к росту объемов неперерабатываемых отходов, что не соответствует заявленной национальной цели по снижению экологического воздействия.

Введение предложенного «РазДельным Сбором» дополнения окажет содействие выполнению целей нацпроекта «Экономика замкнутого цикла» по достижению к 2030 году уровня переработки упаковки в 85%.