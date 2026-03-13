Они зарабатывают, как айтишники: кто получает 450 тысяч за вахту

Сварщики в России могут зарабатывать до 450 тысяч в месяц

Сварщики сегодня превратились в одну из самых дефицитных и высокооплачиваемых профессий в России. Квалифицированный специалист может зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц, обгоняя многих офисных сотрудников и даже коллег по цеху, сообщили РИАМО эксперты.

Сварщики — одни из наиболее востребованных специалистов на рынке труда. Они действительно имеют высокие зарплатные ожидания, поскольку количество квалифицированных специалистов на рынке труда ограничено, отмечает директор по персоналу ГСК «Реформа» Светлана Юнусова.

По ее словам, средняя стоимость работ сварщиков в России составляет от 800 до 1 200 рублей в час, а самые высокооплачиваемые сварщики получают до 1 500 рублей в час. Больше зарабатывают специалисты, которые владеют аргонной сваркой.

«Так, если специалист-вахтовик отрабатывает 300 часов в месяц, его заработная плата может превышать 300 000 рублей, а максимальный уровень дохода — около 450 000 рублей в месяц. Если сравнивать уровень дохода сварщиков с другими рабочими специальностями, например, монтажниками со средней зарплатой до 200 000 рублей, то сварщики получают в 1,5 раза больше. Это связано с востребованностью профессии, дефицитом кадров и дороговизной автоматизации ручной сварки», — комментирует Юнусова.

Нужно учитывать также, что уровень заработка у сварщиков складывается еще и из особых условий труда. Чаще всего это вахтовая работа в регионах ХМАО и ЯНАО, где выполняется тяжелый физический труд — на холоде, под землей или на высоте. Кроме того, профессия сварщика относится к вредным и опасным, поскольку в процессе работы специалисты вдыхают сварочные аэрозоли. В связи с этим они получают доплаты за вредные условия труда, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на дополнительные дни к ежегодному отпуску, отмечает директор по персоналу ГСК «Реформа».

Дифференциация внутри профессии

Как отмечает к. э. н., декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная, внутри профессии также существует колоссальная дифференциация.

«Одно дело — оплата труда стандартных сварных работ, с которыми могут справиться выпускники технических колледжей. И совсем другая история — выполнение сверхсложных работ — например, подводной сварки на экстремальной глубине. Это работа, которая не только требует высокого мастерства и особых компетенций, но и сопряжена с колоссальными рисками для жизни и здоровья. Соответственно уровень оплаты специалистов в области сварки существенно разнится», — прокомментировала экономист.

Учитывая дефицит кадров высокой квалификации в этой профессиональной категории, медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для них — весьма высока, добавила она.

