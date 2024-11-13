«Онэксим» продала менеджменту российский бизнес «Ренессанс Капитал»

сегодня в 22:50

Группа «Онэксим», принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову, закрыла сделку по продаже российского бизнеса инвестгруппы «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам компании Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко, сообщает « Коммерсант ».

Компания планирует сохранить приверженность текущей бизнес-модели.

Сделка состоялась в рамках двухлетнего плана. Первым этапом был перевод бизнеса в РФ, а вторым — продажа трех российских компаний группы менеджменту.

В инвестиционную группу входят «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в головном офисе группы «Онэксим» Михаила Прохорова на Тверском бульваре в Москве, изъята финансовая и правоустанавливающая документация.