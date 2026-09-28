Октябрь стал самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба
Осеннюю одежду выгоднее покупать в октябре, когда после сентябрьского пика спроса цены снижаются, сообщает Газета.ru.
По данным экспертов бренда одежды СИН, в сентябре средняя стоимость одной вещи самая высокая за осень. Специалисты связали это с резким похолоданием и высоким спросом на верхнюю одежду в начале сезона.
К середине осени спрос спадает, а цены становятся доступнее. Аналитики также отметили, что россияне стали реже покупать вещи импульсивно: они обращают внимание на соотношение цены и качества и выбирают одежду, которую можно сочетать и носить несколько сезонов.
По подсчетам аналитиков, на обновление гардероба семьи из четырех человек достаточно около 18 тысяч рублей. Комплекты с куртками, свитерами, брюками и обувью для двух взрослых и одного ребенка обойдутся примерно в 14 тысяч рублей.
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