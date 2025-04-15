Около 9 тыс новых МСП появилось в Подмосковье с начала года

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превышает 466,5 тыс. по итогам первых трех месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 466 594 субъекта МСП. Таким образом, с начала года число компаний в этом секторе увеличилось почти на 9 тысяч, при этом в марте в регионе было зарегистрировано 2 990 субъектов МСП», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что 70,6% (почти 330 тысяч) от общего числа субъектов МСП, зарегистрированных в Подмосковье в данный момент, составляют индивидуальные предприниматели.

В Московской области создан перечень мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Так, по словам Екатерины Зиновьевой, в этом году уже стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе и при выходе на маркетплейсы. Узнать о поддержке подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.