Около 30 компаний зарегистрировались в Истре с начала 2026 года

Компании, уже работавшие в округе Истра, с начала 2026 года зарегистрировались здесь как налогоплательщики. Их около 30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые налогоплательщики ранее вели деятельность в округе Истра, но были зарегистрированы в других регионах. Среди них — строительные компании, организации, оказывающие финансовые услуги, и подрядчики, выполняющие муниципальные заказы по благоустройству, ремонту и ЖКХ.

С представителями бизнеса работают сотрудники налоговой службы и управления экономического развития и инвестиций администрации. Они объясняют преимущества регистрации в округе и обсуждают открытие обособленных подразделений по месту фактической работы компаний.

Поступления от этих компаний в консолидированный бюджет составили около 744 млн рублей, в том числе более 112 млн рублей — в бюджет округа Истра. Эти средства округ сможет направить на решение местных задач. Специалисты продолжат обсуждать с компаниями регистрацию и условия работы в округе, чтобы предприятия, ведущие здесь деятельность, участвовали в пополнении местного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.