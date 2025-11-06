Около 25 тысяч: какая нужна зарплата для пенсионного коэффициента

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что для одного пенсионного коэффициента в 2026 году нужна заработная плата равная 24,8 тысячи рублей, сообщает «ФедералПресс» .

«С учетом установленной формулы расчета и ожидаемой на следующий год предельной базы для обложения страховыми взносами в 2 979 тысяч рублей получаем, что для одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 2026 году потребуется заработная плата равная 24 825 рублям», — сказал эксперт.

По его словам, в 2025 году, чтобы получить 1 ИПК, нужна зарплата 22 991 рубль.

При годовой зарплате на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), составляющего 22 440 рублей, в текущем году формируется 0,976 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Прогнозируется, что в следующем году, когда МРОТ увеличится до 27 093 рублей, будет накоплено 1,091 ИПК за год, что превосходит текущий показатель на 11,8%. Согласно действующим нормам, значение ИПК округляется до тысячных долей.

Информацию о накопленных ИПК всегда можно получить в личном кабинете на портале государственных услуг. Кроме того, на сайте Социального фонда России, войдя в систему через портал госуслуг, можно спрогнозировать размер будущей пенсии, учитывая уже накопленные ИПК и продолжительность страхового стажа. Эта модель позволяет оценить размер пенсии, исходя из личных обстоятельств или желаемой суммы. Система также отобразит информацию о необходимом страховом стаже для получения страховой пенсии и укажет возраст выхода на пенсию, заключил эксперт.

