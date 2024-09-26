Около 2,5 млн тест-полосок для больных диабетом выпустили в Подмосковье за год

Компания «Диаконт», которая осенью прошлого года запустила предприятие на территории городского округа Королев, выпустила более 2,5 млн тест-полосок для мониторирования уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Запуск производства тест-полосок стал первым этапам масштабного проекта „Диаконт“ на территории Подмосковья. Объем инвестиций в его реализацию составил более 1 млрд рублей. Производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом компания занимается более 20 лет, но основной завод компании все это время располагался в Юго-Восточной Азии. Сейчас цель „Диаконт“ — сделать полную локализацию производства на территории Московской области. На текущий момент у компании свыше 200 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Методику определения глюкозы, которая легла в основу создания тест-полосок и глюкометров «Диаконт», основатели компании разработали совместно с сотрудниками кафедры МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН в 2003 году. Наличие сертификатов международного образца позволяет компании поставлять свою продукцию на экспорт по всему миру.

«При производстве тест-полосок „Диаконт“ мы используем уникальную электропроводящую графито-серебряную смесь, которая дает точный электрохимический отклик, а методика послойного нанесения ферментной смеси дает результат, сопоставимый с лабораторным исследованием. Еще одним преимуществом можно назвать то, что на результат теста не влияет наличие кислорода в воздухе и содержание лекарств», — сказал генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.