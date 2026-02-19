Около 25% МФО рискует уйти с рынка из-за новых требований

С 1 марта онлайн-займы будут выдавать только после сдачи биометрии

Четверть микрофинансовых организаций в России может прекратить работу после введения обязательной биометрической идентификации для онлайн-займов с 1 марта 2026 года, сообщили участники рынка. Новые требования повысят расходы компаний и могут привести к консолидации сектора, сообщает газета «Известия» .

С 1 марта 2026 года для получения онлайн-займа до 1 млн рублей в МФК потребуется подтверждение личности через Единую биометрическую систему. МКК обязаны внедрить идентификацию с марта 2027 года. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что МФО чаще других работают дистанционно и остаются целью для кражи данных.

«Биометрия позволяет резко снизить такие риски», — подчеркнул он.

По оценкам участников рынка, затраты на внедрение сервиса составят 15–30 млн рублей. Для небольших компаний с оборотом до 50 млн рублей в год это существенная нагрузка. Часть игроков может сменить статус или покинуть рынок. К 2028 году сектор может сократиться на 30–35%.

Участники рынка также опасаются оттока клиентов к нелегальным кредиторам. По оценкам, в серую зону могут уйти до 1–2 млн заемщиков. При этом в центре биометрических технологий заявили, что за время работы системы утечек данных не зафиксировано.

