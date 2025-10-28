Около 230 тыс рублей: какие специалисты в автобизнесе зарабатывают больше всего

Исследование: дальнобойщики и автомаляры зарабатывают больше всех в автобизнесе

Эксперты «Авито Работы» изучили, каким специалистам транспортной отрасли и автомобильного бизнеса в III квартале 2025 года делали самые высокие зарплатные предложения. По результатам исследования, которое есть в распоряжении РИАМО, самыми высокооплачиваемыми должностями оказались водители-дальнобойщики и автомаляры.

Сколько получают водители

Наиболее привлекательные зарплаты в транспортной сфере в III квартале предлагались водителям большегрузных автомобилей. Новым работникам предлагали в среднем 233 636 рублей ежемесячно, что на 16% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

Обычно для дальнобойщиков предусматриваются сменные графики работы, такие как 15/15, 30/30, 45/45, 60/30, или другие, согласованные индивидуально. Важно отметить, что для обеспечения безопасности водители обязаны соблюдать установленный режим труда и отдыха: непрерывное управление транспортным средством не должно превышать 4,5 часа, после чего необходим перерыв как минимум на 45 минут.

Второе место среди наиболее оплачиваемых транспортных профессий занимают водители-экспедиторы. При работе по фиксированному графику им предлагалась зарплата около 139 029 рублей в месяц, что на 28% больше, чем годом ранее. В обязанности этих специалистов входят доставка грузов и документации, оптимизация маршрутов и контроль за соблюдением сроков доставки.

Замыкают тройку лидеров по уровню зарплат водители категории C. В III квартале им предлагали в среднем 130 969 рублей в месяц при условии работы по фиксированному графику, что также на 28% выше прошлогодних показателей.

О профессиях в автосервисе

Среди работников автосервисов наиболее прибыльной оказалась профессия автомаляра. Средняя заработная плата, предлагаемая новым сотрудникам, достигала 150 751 рубля в месяц (+29% по сравнению с прошлым годом) при фиксированном графике.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов автосервиса занимают автожестянщики. Они занимаются восстановлением кузовов автомобилей после повреждений, устраняют вмятины, заменяют или ремонтируют элементы конструкции. В III квартале 2025 года кандидатам на эту должность предлагалась зарплата около 130 765 рублей в месяц при фиксированном графике, что на 19% больше, чем годом ранее.

Соискатели на должность автоэлектрика могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 124 725 рублей в месяц (+18% по сравнению с предыдущим годом). Эти специалисты занимаются поиском и устранением неисправностей в электрических и электронных системах транспортных средств, включая блоки управления, проводку и датчики.

«Спрос на внутренние перевозки за последние полгода постепенно растет, как и количество вакансий для водителей — особенно востребованы водители пассажирского (+114%) и грузового транспорта (+36%) в связи активным развитием e-commerce и сервисов такси, а также увеличением инвестиций в транспортную отрасль. В автосервисах наиболее востребованы автомаляры (+40%), которые отвечают за подготовку и окраску кузова автомобиля, и мотористы (+37%) — технические специалисты узкого профиля, обслуживающие двигатели внутреннего сгорания», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса по поиску работы Андрей Кучеренков.

По его словам, в таких условиях работодатели пересматривают условия труда и повышают средние зарплатные предложения, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, учитывая современные требования к безопасности, технологиям и качеству перевозок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.